Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

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11 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,34 – 26,36 гривні;

Євро – 30,49 – 30,51 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,28 — 26,46 гривні. Євро купують за 30,28 гривні, продають за 30,61 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,36 – 26,42 гривні, євро – 30,40 – 30,52 гривні.

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Нагадуємо:

8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 – 26,38 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 жовтня на рівні 26,35 гривні.

11 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

Економічна правда