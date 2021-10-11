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Курс гривні до долара майже не змінився

Понеділок, 11 жовтня 2021, 19:20
 
фото: нбу

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 12 жовтня на рівні 26,35 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,50 грн (на 11 жовтня – 30,48 гривні).

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 жовтня на рівні 26,35 гривні.

11 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

11 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.

Економічна правда

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