Новини 6 вересня: коли чекати метро на Виноградар та посилення карантину
Про метро. Генеральний підрядник робіт із продовження київської Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар просить перенести закінчення строку дії договору з КП "Київський метрополітен" з листопада 2021 року на травень 2023 року
Про карантин. Україна найближчим часом вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується.
Про олігархів. Народні депутати подали 1 257 правок до законопроєкту президента Володимира Зеленського №5599, яким глава держави хоче побороти олігархів.
Про ціни. В Україні відпускні ціни виробників на продукти харчування за рік збільшилися на 9-75%, зокрема, середні ціни на соняшникову олію зросли на 70%, на цукор - на 75%.
Про вугілля. Ситуація з накопиченням вугілля на складах покращилась, але запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими - на складах у 2,3 рази менше вугілля, ніж має бути на 6 вересня.
Ексклюзиви ЕП:
Нові "сірі кардинали". Хто із забудовників впливає на київську владу
Столицею керують девелопери. Київська міська рада ухвалює рішення на користь забудовників і провалює ті, в яких останні не зацікавлені. Хто та для чого смикає за ниточки обраних киянами депутатів?
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