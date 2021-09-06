Новини 6 вересня: коли чекати метро на Виноградар та посилення карантину

Олег тоцкий

Про метро. Генеральний підрядник робіт із продовження київської Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар просить перенести закінчення строку дії договору з КП "Київський метрополітен" з листопада 2021 року на травень 2023 року

Про карантин. Україна найближчим часом вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується.

Про олігархів. Народні депутати подали 1 257 правок до законопроєкту президента Володимира Зеленського №5599, яким глава держави хоче побороти олігархів.

Про ціни. В Україні відпускні ціни виробників на продукти харчування за рік збільшилися на 9-75%, зокрема, середні ціни на соняшникову олію зросли на 70%, на цукор - на 75%.

Про вугілля. Ситуація з накопиченням вугілля на складах покращилась, але запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими - на складах у 2,3 рази менше вугілля, ніж має бути на 6 вересня.

Ексклюзиви ЕП:

Нові "сірі кардинали". Хто із забудовників впливає на київську владу

Столицею керують девелопери. Київська міська рада ухвалює рішення на користь забудовників і провалює ті, в яких останні не зацікавлені. Хто та для чого смикає за ниточки обраних киянами депутатів?