Новини вихідних: опалювальний сезон, збори на Костел

Про опалення. Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціна на газ для теплокомуненерго, який вони постачають для населення складе 7,4 гривні.

Про облігації. Укравтодор заплатив за покупку валюти в Укрексімбанку 230 тисяч доларів для присвоєння рейтингу при випуску облігацій.

Про МВФ. Радник Президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що можливість отримання нових коштів від МВФ Україна порушить під час візиту місії фонду до Києва, який очікується цього місяця.

Про лікарняні. Уряд готує законопроект щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування - фонду, який здійснює виплати по тимчасовій непрацездатності.

Про Костел. Більше 20 мільйонів за добу зібрав бізнес на відновлення Костелу святого Миколая після пожежі.