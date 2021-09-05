На відновлення Костелу вже "скинулись" на понад 20 мільйонів

ФОТО: МИКОЛА ЮРЛОВ

Більше 20 мільйонів за добу зібрав бізнес на відновлення Костелу святого Миколая після пожежі.

Про це підприємці повідомляють на своїх facebook сторінках.

Так влсник Rozetka Владислав Чечоткін написав, що говорив з міністром культури Олександром Ткаченком, щоб зрозуміти масштаби пошкоджень, але поки точних цифр немає.

Його компанія виділить 1 млн грн на ці роботи. Згодом до цього доєднались також із внеском в 1 млн грн такі бізнеси як Philipp Grushko і SD Capital, Monobank, Альфа-Банк.

Також до збору підключилися своїм мільйоном Ajax Systems, SAGA Development, Нова пошта, Dragon Capital, Taryan Group, Райффайзен Банк, ПУМБ, ENSO, Автострада, Епіцентр К, Blackshield Capital, UDP девелоперська компанія, Smile Development, Бізнес центри Форум і Всюдиходи Шерп.

А також Айбокс Банк з 1,7 мільйона.

Нагадуємо:

У Києві горів Костел Святого Миколая в Печерському районі. Пожежу ліквідували.