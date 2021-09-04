Рейтинг облігацій Укратодора обійшовся в 6,5 мільйонів

ФОТО: УКРАВТОДОР

Укратодор заплатив за покупку валюти в Укрексімбанку 230 тисяч доларів для присвоєння рейтингу при випуску облігацій.

Про це повідомляється на порталі державних витрат spending.gov.

Випуск облігацій відбувся 17 червня на Лондонській фондовій біржі під державні гарантії.

Укравтодор в ході розміщення отримав 700 млн доларів, які були розміщені під 6,25% на термін в 7 років.

Нагадуємо:

У 2020 році "Укравтодор" отримав держгарантії на 23,5 млрд грн. Під них на внутрішньому ринку були розміщені 12-місячні облігації на суму 5,78 млрд грн в квітні, на 5,08 млрд грн - в червні і на 3,5 млрд грн - в листопаді.

Крім цього, в серпні "Укравтодор" розмістив трирічні облігації на суму 2,87 млрд грн, в листопаді - п'ятирічні на 2 млрд грн. Покупцем їх виступав Укрексімбанк.