Опалювальний сезон: Вітренко назвав ціну газу для теплокомуненерго, який вони постачають для населення

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Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціна на газ для теплокомуненерго, який вони постачають для населення складе 7,4 гривні.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, це в три рази нижче, ніж поточна вартість на спотових ринках.

Також він прокоментував покупка газу для бюджетних організацій, заявивши, що якщо підприємства теплокомуненерго будуть брати газ для потреб таких установ, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 гривні.

"Далі тарифи будуть встановлювати місцеві органи влади які мають на то повноваження, люди які отримують газ не через теплокомуненерго вони будуть платити приблизно 7,99 в більшості регіонів", - заявив він.

Відзначимо, що крім самої ціни газ, також існує плата за розподіл (доставку) газу.

Нагадуємо:

Річний "фіксований" тариф "Нафтогазу України" для населення становить 7,96 грн/куб. м.