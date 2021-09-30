Новини 30 вересня: тарифи на тепло, газові рекорди, США загрожує дефолт

Про тарифи на тепло. Місцева влада, "Нафтогаз" та уряд підписали меморандум щодо незмінних цін на тепло для населення протягом опалювального сезону.

Про газові рекорди. Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та перетнули позначку у 1160,55 долара за тисячу кубометрів.

Про загрозу дефолту у США. Сполучені Штати невдовзі можуть перетнути "боргову стелю", внаслідок чого країна не зможе здійснювати соціальні виплати та сплачувати за боргами.

Про електроенергію для УЗ. НАЕК "Енергоатом" провів спеціальний аукціон з продажу електроенергії, в якому переміг постачальник "Укрзалізниці" - компанія "Енерго збут транс".

В "Укрзалізниці" підтвердили, що закупили в "Енергоатома" 4,9 млн МВт/год електроенергії за ціною, удвічі нижче ринкової.

Про облігації. Мінфін погасив третій і останній випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США, загальна сума платежу становила понад 1 млрд дол - у т.ч. 1 мільярд доларів погашення єврооблігацій і 7,355 млн доларів процентних платежів.

Ексклюзив ЕП:

Головний з фінстабільності НБУ: У Нацбанку цілі напрямки куруються людьми, які мають базові знання про свої зони відповідальності

Звільнений директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук про свою роль в націоналізації ПриватБанку, сьогоднішні проблеми банків та "внутрішню кухню" регулятора.