Мінфін погасив євробонди на 1 мільярд доларів під гарантії США

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Мінфін погасив третій і останній випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США, загальна сума платежу становила понад 1 млрд дол - у т.ч. 1 мільярд доларів погашення єврооблігацій і 7,355 млн доларів процентних платежів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою 1 млрд дол було здійснено у 2016 році із процентною ставкою 1,471% на рік.

Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий - в травні 2020 року.

"Ми вдячні нашим партнерам за суттєву підтримку державного бюджету та сприянню проведенню реформ в Україні. Наразі всі єврооблігації, випущені Україною під гарантію США протягом 2014-2016 років, погашено в повному обсязі.

Ми сподіваємось на подальше продовження бюджетної підтримки з боку уряду США в майбутньому не тільки для успішного подолання наслідків коронавірусної інфекції, але і для підтримки реформ та відновлення сталого економічного зростання", - заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Нагадуємо:

23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

Отримана від Міжнародного валютного фонду безповоротна фінансова допомога у 2,7 мільярда доларів дасть змогу збільшити соціальні виплати громадянам, заявляв Шмигаль.

Мінфін конвертував у долари і євро 1 млрд спецправ запозичення із 1,9 млрд СПЗ, отриманих у рамках розподілу МВФ, для здійснення 29 вересня погашення євробондів на 1 млрд дол.

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Економічна правда