В УЗ підтвердили, що закупили в "Енергоатому" електроенергію вдвічі дешевше ринку

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В "Укрзалізниці" підтвердили, що закупили в "Енергоатома" 4,9 млн МВт/год електроенергії за ціною, удвічі нижче ринкової.

Про це йдеться у позиції компанії, яку ЕП надала прес-служба УЗ.

В УЗ підтверджують, що закупівлю провели 30 вересня цього року на термін понад 1 рік - у НАЕК "Енергоатом" за прямими договорами.

"Під час першого аукціону Укрзалізниця купила понад 4,9 млн МВт/год електроенергії, яку компанія отримає до кінця 2022 року та буде використана виключно для потреб компанії. Загальна вартість усього закупленого об’єму - 6 млрд 554 млн грн.

Відповідно вартість 1 МВт/год становить 1105 грн (без ПДВ). Протягом року вартість електроенергії для АТ "Укрзалізниця" зростала і у вересні середня вартість 1 МВт/год електроенергії склала - 2104 грн. Економія на закупівлі електроенергії - понад 4 млрд грн", - йдеться у позиції УЗ.

"Ця закупівля стала можлива завдяки постанові уряду, яка дозволила Енергоатому та іншим суб'єктам державної генерації продавати електроенергію Укрзалізниці на період до 3-х років за спеціальною спрощеною процедурою.

А минулого тижня Кабмін встановив цінові межі на електричну енергію під час аукціонів. Завдяки цим рішенням Укрзалізниця зекономить щонайменше 4 млрд грн на електроенергії. Це ті кошти, які можна буде спрямувати на інфраструктурні проєкти, оновлення залізничних колій, станцій, вагонів та локомотивів", - пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо:

Раніше ЕП з посиланням на джерело повідомила, що НАЕК "Енергоатом" провів спеціальний аукціон з продажу електроенергії, в якому переміг постачальник "Укрзалізниці" - компанія "Енерго збут транс".

Електроенергію закупили за ціною 1 105 грн за МВт-год - зазначена вартість майже вдвічі нижче ринкової.

Співрозмовник ЕП в уряді називає рішення про продаж електроенергії на неринкових умовах політичним і пов'язує його з критичним фінансовим станом залізниці.

"До аукціону є питання у більшості учасників ринку. Сам "Енергоатом" не в захваті, оскільки таким чином він дотує залізницю, а інші компанії по суті не мали можливості прийняти участі в торгах", - додав він.

Економічна правда