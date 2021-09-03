Новини 3 вересня: 5 кроків підвищення пенсій та рекордний врожай зернових
Про авто. Автомобіль японської марки Toyota, що заправляється воднем, вперше сертифікували в Україні
Про пенсії. У рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі 5 кроків підвищення пенсій.
Про агро. В Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за незалежної України
Про резерви. Міжнародні резерви України після виплати 1,3 млрд дол за єврооблігаціями 1 вересня продовжують перевищувати 30 млрд дол.
Про газ. Україна та Польща мають низку можливостей використання газотранспортних систем обох країн, які можуть вплинути на монопольне становище "Газпрому" на ринку Європи, зокрема – Східної
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