Міжнародні резерви України у червні зросли на 2% – НБУ

нбу

Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 28,4 млрд дол (в еквіваленті) - у червні вони зросли на 2%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що у червні резерви зросли завдяки валютним надходженням на користь уряду та інтервенціям Нацбанку, які компенсували погашення зовнішніх та внутрішніх зобов'язань держави.

У НБУ також назвали чинники, які визначали динаміку резервів упродовж червня.

Зокрема, йдеться про операції з управління державним боргом.

"Валютні надходження на користь уряду становили 1095 млн дол (в еквіваленті), зокрема 726,3 млн дол (в еквіваленті) - від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав 995,6 млн дол (в еквіваленті). З цієї суми 848 млн дол (в еквіваленті) були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, 80,1 млн дол – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), а решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у червні Національний банк сплатив 2,3 млн дол (в еквіваленті) на користь Міжнародного валютного фонду.

Також серед чинників назвали операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

"Більшу частину червня на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти переважала попит, зокрема унаслідок зростання інтересу нерезидентів до ОВДП та активізацію експортерів. Це дозволило Національному банку поповнити резерви на 682,8 млн дол.

В окремі дні місяця регулятор згладжував надмірні коливання гривні, що штовхали національну валюту в бік зниження, продавши 99,5 млн дол. Загалом, за підсумком червня, чиста купівля валюти Національним банком на валютному ринку склала 583,3 млн дол", - додали в регуляторі.

Третій фактор - переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

"У минулому місяці їх вартість зменшилася на 180,8 млн дол (в еквіваленті).

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду та Національного банку", - додали в НБУ.

Нагадуємо:

За підсумками квітня міжнародні резерви України зросли на 3,6% та становили 28 млрд доларів.

За підсумками травня міжнародні резерви України скоротилися на 0,6% та становили 27,84 млрд доларів, причина – погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави.

Економічна правда