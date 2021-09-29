Криптовалюти не потрапляють під "амністію" – Податкова

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Попри очікувану легалізацію віртуальних валют в Україні криптовалюти наразі не потрапляють під податкову амністію.

Про це заявив Владислав Воінов, начальник відділу з питань одноразового добровільного декларування активів фізосіб Державної податкової служби під час круглого столу, організованого ЕП.

Раніше ДПС роз'яснила, що криптовалюта не потрапляє під дію податкової амністії. Проте 8 вересня Верховна Рада підтримала закон, що дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні.

Водночас він вступає у дію лише з моменту набрання чинності змін до Податкового кодексу у частині криптовалют.

Воінов пояснив, що наразі до другого читання підготовлено законопроект щодо легалізації криптовалюти на території України (ймовірно, йдеться про зміни до Податкового кодексу – ЕП).

"Але наразі в розумінні одноразової декларації визнаються тільки електронні гроші, які визнаються засобом платежу на території України, тобто емітовані українськими банками", – розповів він.

Більше про "податкову амністію" читайте у статті: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Нагадаємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

За 3 тижні вересня у рамках податкової амністії задекларовано 33 млн грн і сплачено до бюджето 1,6 млн грн.

Раніше голова податкового комітету Данило Гетманцев відповів на найбільш критичні "питання без відповідей", які ЕП напередодні ставила до процесу податкової амністії, що стартувала 1 вересня.

Дана Гордійчук, ЕП