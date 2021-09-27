Ціни на нафту продовжують зростати на трирічних максимумах

Ціни на нафту зростають надалі і тримаються на максимумах з жовтня 2018 року, Brent наближається до позначки у 80 доларів за барель.

Про це йдеться у даних Markets Insider, Reuters.

Так, 27 вересня котирування нафти Brent зросли на 1,43 долара (+1.8%) до 79,52 долара за барель, згодом ціна дещо зменшилась до 78,59 долара за барель.

WTI також зросла на 1,44 долара (+2%) до 75,42 долара за барель – до найвищих цін з липня.

Крім відновлення економічної діяльності, зростання попиту на ресурс спричиняють перебої у світовому виробництві.

Раніше аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз щодо цін на нафту Brent наприкінці року до 90 доларів США за барель з 80 доларів США, оскільки більш швидке відновлення попиту на паливо призвело до скорочення світових поставок.

Нагадуємо:

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent о 20:15 за Київським часом склала 78,1 дол за барель, таким чином відновивши максимум 2018 року - 78 дол за барель.

Країни-експортери нафти на засіданні домовилися дотримуватися й надалі плану поступового збільшення видобування нафти – з жовтня виробництво зросте на 400 тисяч барелів/день.

Наступне засідання країн ОПЕК+ заплановане на 2 жовтня.

Економічна правда