Goldman Sachs підвищило прогноз щодо цін на нафту Brent

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Ціни на нафту у понеділок піднялися 5 день поспіль, а ціни на Brent коливаються біля 80 доларів на тлі проблем із пропозицією, аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз щодо цін на нафту Brent.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що нафта марки Brent подорожчала на 92 центи (на 1,2%) до 79,01 долара за барель.

Нафта WTI додала у вартості 83 центи (1,1%), до 74,81 долара, що є найвищим показником з липня.

"Зростання цін на газ також сприяє підвищенню ціни на нафту, оскільки рідина стає відносно дешевшою для виробництва електроенергії, зазначають аналітики ANZ", - пише видання.

Водночас аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз щодо цін на нафту Brent наприкінці року до 90 доларів США за барель з 80 доларів США, оскільки більш швидке відновлення попиту на паливо призвели до скорочення світових поставок.

"Минулого тижня ф'ючерси на марку Brent досягли майже трирічного максимуму, оскільки перебої у світовому виробництві змусили енергетичні компанії витягувати великі обсяги нафти з запасів", - нагадує видання.

На 2022 рік банк знизив середні прогнози на другий та четвертий квартал до 80 доларів США за барель із 85 доларів США за барель.

Нагадаємо:

Ціна на нафту Brent у п'ятницю знизились до позначки в 77 дол за барель, утримуючись біля трирічного максимуму.

Економічна правда