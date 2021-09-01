Країни ОПЕК+ вирішили й надалі збільшувати виробництво нафти

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Країни-експортери нафти на засіданні домовилися дотримуватися й надалі плану поступового збільшення видобування нафти – з жовтня виробництво зросте на 400 тисяч барелів/день.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що на тлі відновлення цін на нафту після падіння у середині серпня та обмежених обсягів ресурсу на ринку, група країн не мала причин змінювати визначений раніше план.

На торгах 1 вересня ціна на нафту West Texas Intermediate дещо зменшилася на 0.9% до 67.91 дол/барель. Нафта Brent також впала у ціні до 70,95 дол/барель (-2,84%).

У кризовий рік через стрімке падіння попиту на нафту країни ОПЕК+ домовилися про рекордні скорочення видобутку. Наприкінці 2020 року воно становило 7,7 млн бареля/добу, що є 8% світової пропозиції. Згодом обмеження почали поступово згортати.

Наразі відновлено близько 45% пропозиції, а у липні група запропонувала план повного відновлення решти до вересня 2022 року.

У грудні 2021 року буде надана проміжна оцінка ринку для можливих коригувань до плану.

Нагадуємо:

Країни-експортери нафти на засіданні 5 липня не змогли узгодити майбутній план щодо виробництва нафти і мусили залишити перемовини без ухваленого рішення. Зокрема, можливе зростання обсягів пропозиції на ринку зірвалося через суперечку між Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Минулого року OPEC + домовився про рекордне скорочення видобутку майже на 10 мільйонів барелів на добу для подолання падіння попиту, спричиненого пандемією, і поступово зменшило їх до приблизно 5,8 мільйонів.

Група планувала зменшити скорочення ще на 2 мільйони барелів на добу з серпня до грудня 2021 року, оскільки ціни на нафту піднялися до 2-річних максимумів.

Економічна правда