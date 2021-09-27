Новини 27 вересня: нові обличчя в "Нафтогазі", енергетична криза в Китаї, ціни на газ в жовтні

Про Нафтогаз. Кабінет Міністрів звільнив трьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз", після чого призначив чотирьох нових членів правління.

Про кризу в Китаї. Китай зіткнувся з енергетичною кризою: через нестачу електроенергії у північних районах відбуваються відключення, а підприємства, зокрема постачальники Apple та Tesla, тимчасово припиняють виробництво.

Про ціни на газ. Газопостачальники опублікували ціни на жовтень на газ для населення - річні ціни у жовтні не зміняться.

Про нафту. Ціни на нафту піднялися 5 день поспіль, аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз щодо цін на Brent.

Про Угорщину. МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва через рішення Угорщини підписати новий довгостроковий контракт з російським "Газпромом" на постачання газу в обхід України.

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Через рік техогляд може стати обов'язковим для всіх: які авто його не пройдуть і чому

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Де дивитися ціни, які земельні ділянки продаються, як оформляти угоди, які податки платити, як шукати нотаріусів, домовлятись з орендарями та не потрапити у халепу. ЕП підготувала детальний гайд для продавців.