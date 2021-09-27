Початок опалювального сезону: річні ціни на газ у жовтні не зміняться

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Газопостачальники опублікували ціни на жовтень на газ для населення - річні ціни у жовтні не зміняться.

Про це повідомляє "ГазПравда".

Зазначається, що річні базові ціни на газ залишаються стабільними і значно вигіднішими за місячні тарифні плани п’ятий місяць поспіль.

"Як і раніше, залежно від компанії, річна, фіксована ціна "блакитного палива" у вересні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, найнижчі ціни запропонували "Агросинтез Трейдінг" (7,80 грн за кубометр), "Евода Трейд КП Луцькводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" (7,89 грн за кубометр), а також "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (7,96 грн за кубометр).

Водночас найвищі цінники на газ - 13,5 грн за куб - встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Загалом, більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Річна базова ціна діє з травня 2021 року по квітень 2022 року.

Її постачальники можуть змінювати лише в бік зниження. На фіксовані ціни споживачів перевели автоматично, при цьому за бажанням користувачі можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" після запровадження річного тарифу на газ для наслення працює над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

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Економічна правда