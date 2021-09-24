Новини 24 вересня: Лещенка хочуть повернути в УЗ, колізія в законі про олігархів

Про Лещенка в УЗ. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує повернути Сергія Лещенка до наглядової ради Укрзалізниці - його кандидатуру подали на розгляд номінаційному комітету.

Прем’єр Денис Шмигаль підтвердив цю інформацію.

Про колізію в законі про олігархів. У прийнятому Верховній Раді законі про олігархів є юридична колізія, одну статтю його повинні переголосувати.

Виправити юридичну колізію в законі про олігархів, що виникла в зв'язку з підтриманням взаємовиключних поправок, можна виправити шляхом відхилення однієї з них або ж внесенням змін до документа після того, як він набуде чинності.

Про криптовалюти і Китай. Китайський центробанк заявив, що усі операції, пов’язані з криптовалютами, визнані нелегальними – котирування Bitcoin та Ether вже впали.

Про аудит УЗ. Державна аудиторська служба виявила в "Укрзалізниці" фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 мільярда гривень.

Про інвестиції Китаю в Україну. Обсяг китайських інвестицій в Україну з 2016 року збільшився вп’ятеро до 260 млн доларів, такі інвестиції здійснюються державними підприємствами і можуть мати політичні цілі.

Про імпорт електроенергії. Національна комісія з тарифів 29 вересня розгляне продовження заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі на місяць, до 1 листопада.

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