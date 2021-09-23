Ринок землі: кількість угод перевалила за 20 тисяч

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Станом на 23 вересня у рамках ринку землі уклали 20 392 угод, лідерами за кількістю угод є Полтавська та Київська області.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зазначається, що заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5030 нотаріусів.

"Всього заяв - 5652, із них погоджено 4994, в черзі на розгляд - 3, відмову отримали 655", - додали у відомстві.

У регіональному розрізі за кількістю угод найбільше укладали у Полтавській (1780 договорів) та Київській (1708 договорів) областях.

За площею лідирують Кіровоградська (8 409,4 га) та Харківська (5 799,5 га) області.

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 7 вересня кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 13 тисяч, найчастіше укладали у Київській та Полтавській областях.

Станом на 13 вересня у рамках ринку землі укладено 15 533 угод, найчастіше укладали у Полтавській та Київській областях.

Станом на 20 вересня у рамках ринку землі укладено 18 771 угод, лідерами за кількістю угод є Полтавська та Київська області.

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Економічна правда