Земельних угод вже уклали понад 13 тисяч: де найбільше

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На 7 вересня кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 13 тисяч, найчастіше укладали у Київській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Усього укладено 13 167 угод в рамках ринку землі.

Також подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4895 нотаріусів. Всього заяв – 5497 , із них погоджено 4845, в черзі на розгляд – 20, відмову отримали 632.

У регіональному розрізі за кількістю угод найбільше укладали у Київській (1170 договорів) та Полтавській (1166 договорів) областях. Третьою за кількістю є Хмельниччина (1137 договорів).

За обсягом угод першою є Кіровоградська (3,6 тис га) та Харківська (3,4 тис га) області.

Усього укладено договорів на купівлю-продаж 28 885 га сільськогосподарської землі.

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

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Економічна правда