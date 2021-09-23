Розгляд "податкового" законопроєкту перенесли на 24 вересня

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Податковий законопроєкт №5600, норми якого мають найсильніше вдарити по бізнесу Ріната Ахметова та інших "олігархів", зняли з розгляду Верховної Ради 23 вересня – фракції обговорюють законопроєкт "про деолігархізацію".

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram та нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у коментарі Інтерфакс-Україна в кулуарах ВР.

За словами Железняка, серед фракцій наразі триває дискусія щодо законопроєкту про "деолігархізацію", аби кожна фракція могла підняти свої правки.

"Об 11:15 останній раунд перемовин. Я сподіваюсь, що після нього ми вийдемо з розумінням того, яким буде пленарний день", – розповів він журналістам.

Оновлено: Нардепи вирішили перенести розгляд 5600 на п'ятницю, 24 вересня – про це заявив заступник голови ВР Руслан Стефанчук під час засідання ВР. Оголошено перерву до 12:30. Також Верховна Рада ухвалила рішення продовжити засідання до кінця розгляду законопроекту № 5599.

Нагадуємо:

Бізнес заявляє, що проти розгляду законопроєкту №5600 щодо збалансування бюджетних надходжень, який ще називають "антиахметівським", за скороченою процедурою.

Раніше Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти його у другому читанні та в цілому.

Міністерство фінансів вже допускає у проєкті бюджету 2022 року потенційні надходження від закону у понад 30 млрд грн: без них не профінансують авіабудівництво та будівництво лікарень.

Верховна Рада 12 травня прийняла за основу законопроєкт №5600, але спершу від нього очікували 60 млрд додаткових надходжень щороку.

Більш детально про те, які податкові норми законопроєкту мають найсильніше вдарити по бізнесу Ахметова та інших олігархів, ЕП писала у публікації: Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Детальніше про ці податкові зміни читайте у матеріалі Податкова реформа Зеленського на підході: хто ще заплатить, крім олігархів

Економічна правда



