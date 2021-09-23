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За 8 місяців зростання промвиробництва сповільнилось до 1,7% – Держстат

Четвер, 23 вересня 2021, 09:25
 
фото: огхк

Промислове виробництво в Україні у серпні зросло на 0,6% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 0,2%.

Про це свідчать дані Держстату.

Порівняно з липнем 2021 року промислове виробництво в країні скоротилось на 3,3%, з урахуванням сезонної коригування - на 0,6%.

 

При цьому, у видобувній промисловості спад становив 2,5%, тоді як зростання у переробці - 2,2%, у постачанні електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря - 0,2%.

Загалом за вісім місяців зафіксували уповільнення зростання промвиробництва до 1,7% з 1,8% за підсумками семи місяців і 2,1% за підсумками півріччя. 

Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні у липні зросло на 0,2% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 0,9%.

Промислове виробництво в Україні у червні зросло на 1,1% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 0,7%.

Промислове виробництво в Україні у травні зросло на 5,4% у річному вимірі, але проти квітня 2021 року воно скоротилося на 3%.

Промислове виробництво в Україні у квітні зросло на 13% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 12,5%.

Водночас, у квітні минулого року були впроваджені жорсткі карантинні обмеження у всій Україні, відтак база порівняння була низькою. Відтак, протягом січня-квітня 2020 року промисловість "впала" на 7% у річному вимірі.

Економічна правда

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промисловість промвиробництво

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