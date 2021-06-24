Промвиробництво зростає третій місяць поспіль, але повільніше

Промислове виробництво в Україні у травні зросло на 5,4% у річному вимірі, але проти квітня 2021 року воно скоротилося на 3%.

Про це повідомляє Держстат.

У травні проти квітня скоротилося постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 4,3%, переробна промисловість – на 4,5%. Зрости вдалося добувній промисловості і розробленню кар’єрів – на 1,4%.

У січні–травні 2021 року порівняно із січнем–травнем минулоріч індекс промислової продукції становив 102,2%. Тобто, від початку року промисловість зросла на 2,2%.

Зокрема, на 1,2% зросла добувна промисловість та розроблення кар’єрів, на 2,5% – переробна, на 2,9% – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні у квітні зросло на 13% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 12,5%.

Водночас, у квітні минулого року були впроваджені жорсткі карантинні обмеження у всій Україні, відтак база порівняння була низькою. Відтак, протягом січня-квітня 2020 року промисловість "впала" на 7% у річному вимірі.

Промислове виробництво в Україні показало зростання на 2,1% вперше від початку року, скориговане на ефект календарних днів значення становило 2,4%.

Економічна правда





