Промвиробництво зростає третій місяць поспіль, але повільніше
Промислове виробництво в Україні у травні зросло на 5,4% у річному вимірі, але проти квітня 2021 року воно скоротилося на 3%.
Про це повідомляє Держстат.
У травні проти квітня скоротилося постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 4,3%, переробна промисловість – на 4,5%. Зрости вдалося добувній промисловості і розробленню кар’єрів – на 1,4%.
У січні–травні 2021 року порівняно із січнем–травнем минулоріч індекс промислової продукції становив 102,2%. Тобто, від початку року промисловість зросла на 2,2%.
Зокрема, на 1,2% зросла добувна промисловість та розроблення кар’єрів, на 2,5% – переробна, на 2,9% – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
Нагадуємо:
Промислове виробництво в Україні у квітні зросло на 13% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 12,5%.
Водночас, у квітні минулого року були впроваджені жорсткі карантинні обмеження у всій Україні, відтак база порівняння була низькою. Відтак, протягом січня-квітня 2020 року промисловість "впала" на 7% у річному вимірі.
Промислове виробництво в Україні показало зростання на 2,1% вперше від початку року, скориговане на ефект календарних днів значення становило 2,4%.
Економічна правда
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