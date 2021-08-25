Зростання промвиробництва в Україні знову уповільнилось

Промислове виробництво в Україні у липні зросло на 0,2% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 0,9%.

Про це свідчать дані Держстату.

Порівняно з червнем 2021 року промислове виробництво в країні виросло на 3,2%, з урахуванням сезонної коригування - на 1,3%.

При цьому, у розробці кар'єрів та добувній промисловості у липні 2021 року до липня минулого року зростання становило 4%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - 2,2%.

Водночас у переробній промисловості зафіксували спад на 1,8%.

Загалом за 7 місяців року Держстат зафіксував сповільнення росту промвиробництва до 1,8% з 2,1% за підсумками півріччя.

Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні у червні зросло на 1,1% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 0,7%.

Промислове виробництво в Україні у травні зросло на 5,4% у річному вимірі, але проти квітня 2021 року воно скоротилося на 3%.

Промислове виробництво в Україні у квітні зросло на 13% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 12,5%.

Водночас, у квітні минулого року були впроваджені жорсткі карантинні обмеження у всій Україні, відтак база порівняння була низькою. Відтак, протягом січня-квітня 2020 року промисловість "впала" на 7% у річному вимірі.

Економічна правда