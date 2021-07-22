Зростання промвиробництва в Україні знову уповільнилося
Промислове виробництво в Україні у червні зросло на 1,1% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 0,7%.
Про це повідомляє Держстат.
У порівнянні з травнем у червні промвиробництво не змінилося, а з урахуванням сезонності – скоротилося на 0,7%.
У першому півріччі проти відповідного періоду торік промвиробництво зросло на 2,1%, зокрема, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 1,4%, переробній – на 2,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 1,7%.
У червні проти травні (з сезонним коригуванням) скоротилося постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 2,2%, переробна промисловість – на 0,2% та добувна промисловість і розроблення кар’єрів – на 0,6%.
Нагадуємо:
Промислове виробництво в Україні у травні зросло на 5,4% у річному вимірі, але проти квітня 2021 року воно скоротилося на 3%.
Промислове виробництво в Україні у квітні зросло на 13% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 12,5%.
Водночас, у квітні минулого року були впроваджені жорсткі карантинні обмеження у всій Україні, відтак база порівняння була низькою. Відтак, протягом січня-квітня 2020 року промисловість "впала" на 7% у річному вимірі.
Економічна правда
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