Всі розділи
Укр / Рус

Шмигаль заявив, що місія МВФ почне працювати 18 вересня. У фонді не коментують

Вівторок, 14 вересня 2021, 11:50
 
фото: imf

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що місія МВФ прибуде в Україну 18 вересня, скоріш за все, це буде онлайн-місія. У МВФ вирішили утриматися від коментарів.

Про це Шмигаль сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

"18 числа (вересня - ред.) підтверджено, що в Україну прибуде місія МВФ. Скоріш за все, вона буде онлайн-місією, оскільки зростає кількість захворюваності на COVID - відповідно, по нормах МВФ при зростанні кількості хворих на COVID вони здійснюють лише ондайн-місії", - сказав прем'єр.

За його словами, ця місія буде завершальною у "підготовці та видачі наступного траншу".

"Ми виконали усі умови, усі бенчмаркові показники, які були прописані у меморандумі з МВФ, Україною виконані. Тому ми очікуємо позитивного завершення цієї місії і очікуємо, що орієнтовно в грудні, кінець листопада - початок грудня - це дата, коли можливий транш МВФ", - додав голова уряду. 

Він пояснив, що після місії проходить 5-7 тижнів підготовки і засідання "борда" МВФ і після цього відразу йде транш.

"Ми не очікуєм, що місія буде неуспішною, оскільки нами виконані всі бенчмаркові показники. У нас абсолютно плідна співпраця з МВФ. На сьогодні бар'єрів в тому, щоб завершити позитивно місію і отримати транш, ми не бачимо", - запевнив він.

Транш має бути в розмірі 750 млн дол, додав Шмигаль.

ЕП звернулася до представництва МВФ в Україні для того, аби там підтвердили або спростували заяву Шмигаля. У МВФ вирішили утриматися від коментарів.

Нагадаємо:

Україна очікує місію Міжнародного валютного фонду уже наступного тижня, заявили в Мінфіні.

Раніше заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну через 10-12 днів.

Очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів, що за планом другий транш від Міжнародного валютного фонду має становити близько 700 млн доларів, але допускає й вищий обсяг.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що можливість отримання нових коштів від МВФ Україна порушить під час візиту місії фонду до Києва, який очікується цього місяця.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін Шмигаль МВФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Житло для ветеранів, зарплати лікарям, скорочення дефіциту. Основні показники держбюджету-2022 14 вересня 2021, 13:36
В уряді пояснили, де планують брати гроші на додаткові 12 мільярдів на субсидії 14 вересня 2021, 13:15
Шмигаль: Фонд держмайна обіцяє виконати план по надходженнях від приватизації 14 вересня 2021, 12:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!