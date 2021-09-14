Шмигаль заявив, що місія МВФ почне працювати 18 вересня. У фонді не коментують

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що місія МВФ прибуде в Україну 18 вересня, скоріш за все, це буде онлайн-місія. У МВФ вирішили утриматися від коментарів.

Про це Шмигаль сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

"18 числа (вересня - ред.) підтверджено, що в Україну прибуде місія МВФ. Скоріш за все, вона буде онлайн-місією, оскільки зростає кількість захворюваності на COVID - відповідно, по нормах МВФ при зростанні кількості хворих на COVID вони здійснюють лише ондайн-місії", - сказав прем'єр.

За його словами, ця місія буде завершальною у "підготовці та видачі наступного траншу".

"Ми виконали усі умови, усі бенчмаркові показники, які були прописані у меморандумі з МВФ, Україною виконані. Тому ми очікуємо позитивного завершення цієї місії і очікуємо, що орієнтовно в грудні, кінець листопада - початок грудня - це дата, коли можливий транш МВФ", - додав голова уряду.

Він пояснив, що після місії проходить 5-7 тижнів підготовки і засідання "борда" МВФ і після цього відразу йде транш.

"Ми не очікуєм, що місія буде неуспішною, оскільки нами виконані всі бенчмаркові показники. У нас абсолютно плідна співпраця з МВФ. На сьогодні бар'єрів в тому, щоб завершити позитивно місію і отримати транш, ми не бачимо", - запевнив він.

Транш має бути в розмірі 750 млн дол, додав Шмигаль.

ЕП звернулася до представництва МВФ в Україні для того, аби там підтвердили або спростували заяву Шмигаля. У МВФ вирішили утриматися від коментарів.

Нагадаємо:

Україна очікує місію Міжнародного валютного фонду уже наступного тижня, заявили в Мінфіні.

Раніше заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну через 10-12 днів.

Очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів, що за планом другий транш від Міжнародного валютного фонду має становити близько 700 млн доларів, але допускає й вищий обсяг.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що можливість отримання нових коштів від МВФ Україна порушить під час візиту місії фонду до Києва, який очікується цього місяця.

Економічна правда