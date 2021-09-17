В МВФ розповіли, на чому зосередиться місія в Україні
Оціночна місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу в Україні у віртуальному форматі в другій половині вересня й зосереджуватиметься на питаннях незалежності НБУ, реформ та зміцнення антикорупційних інституцій.
Про це заявив у четвер під час брифінгу в штаб-квартирі Фонду в Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє Укрінформ.
Він підкреслив, що МВФ налаштований надалі працювати з українською владою щодо виконання домовленостей, визначених поточною програмою stand-by, для проведення огляду й виділення наступного траншу.
"Ми зосереджуватимемося на питаннях, пов’язаних зі зміцненням управління й автономності роботи Національного банку України, реформами в судовій сфері, відновленням й посиленням антикорупційної структури, а також забезпеченням стійкого фіскального стану тощо",- зазначив представник Фонду.
Він також зауважив, що не може назвати будь-яких термінів виділення наступного траншу для України або щодо можливого продовження програми.
"Нам потрібно завершити дискусії, які зараз активно тривають", - додав Райс.
Нагадаємо:
У МВФ підтвердили, що віртуальна місія Фонду в Україні з питань першого перегляду програми stand-by почне роботу пізніше в цьому місяці, але не уточнили конкретні дати.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що місія МВФ прибуде в Україну 18 вересня,скоріш за все, це буде онлайн-місія. У МВФ вирішили утриматися від коментарів.
Очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів, що за планом другий транш від Міжнародного валютного фонду має становити близько 700 млн доларів, але допускає й вищий обсяг.
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