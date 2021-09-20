Новини 20 вересня: іноземці йдуть з керівництва "Нафтогазу", ВВП

Про "Нафтогаз". Три незалежні члени Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та два члени правління компанії залишають свої посади.

Про ВВП. Реальний валовий внутрішній продукт у ІІ кварталі 2021 року у річному вимірі збільшився на 5,7%, водночас на показник вплинув ефект низької бази порівняння.

Про зерно в Держрезерві. Запаси зерна у Держрезерві перебувають наразі на критично низькому рівні через відсутність фінансування.

Про карантин. Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин щонайменше до кінця року та спростив норми верифікації епідемічної безпечності працівників та відвідувачів закладів, за винятком освітніх.

Про ОПЗ. Одеський припортовий завод призупиняє свою роботу.

Ексклюзив ЕП:

Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

Нескінченний перехід: що не так із запуском Бюро економічної безпеки і чим це загрожує бізнесу.