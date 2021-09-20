Держрезерв заявив про критично низькі запаси зерна

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Запаси зерна у Держрезерві перебувають наразі на критично низькому рівні через відсутність фінансування.

Про це "Укрінформу" повідомили у Державному агентстві резерву України.

"Через відсутність фінансування на поповнення запасів матеріальних цінностей державного резерву із загального фонду держбюджету протягом останніх 10 років на сьогоднішній день запаси зерна знаходяться на критичному рівні.

Асигнування загального фонду бюджету на поповнення запасів державного резерву, у тому числі зерна нового врожаю, ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" не передбачені", - заявили у Держрезерві.

На сьогодні на складах Держрезерву зберігається зерно врожаїв 1999-2018 років, що значно перевищує затверджені терміни зберігання - 2 роки, додали у відомстві.

Там додали, що у 2021 році єдиним джерелом асигнувань залишаються надходження спеціального фонду державного бюджету від реалізації матеріальних цінностей Держрезерву.

"Станом на 1 вересня 2021 року фактичні надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву становили 215,5 млн грн, з яких асигнування на накопичення - 193,9 млн грн.

Навіть для виконання в повному обсязі плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2021 рік Держрезерву необхідні додаткові асигнування загального фонду бюджету в сумі 565,7 млн грн", - підкреслили у відомстві.

У Держрезерві додали, що кожного року направляють звернення до Мінекономіки щодо виділення коштів для поновлення та освіження матеріальних цінностей державного резерву.

"Такий стан справ з державним матеріальним резервом України може призвести до того, що в разі виникнення надзвичайних ситуацій, уряд не буде мати джерел для надання допомоги економіці України, що є потенційною загрозою національній безпеці держави", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо:

У 2020 році за ініціативи Мінекономіки та за дорученням Кабміну провели аудит Держрезерву, який підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки.

Раніше повідомлялось, що зі складів Держрезерву вкрали зерна на суму 800 мільйонів гривень, яке передбачалося для форс-мажорних ситуацій в країні.