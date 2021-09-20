ВВП України збільшився на 5,7% у другому кварталі – Держстат

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Реальний валовий внутрішній продукт у ІІ кварталі 2021 року у річному вимірі збільшився на 5,7%, водночас на показник вплинув ефект низької бази порівняння.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Так, у ІІ кварталі проти І кварталу з урахуванням сезонного фактору ВВП зменшився на 0,7%. Торік у ІІ кварталі ВВП України скоротився на 11,2% у період найбільш жорстких карантинних обмежень.

Номінальний ВВП становив 1,17 трлн грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 28,19 тисячі грн (+6,4% у річному вимірі).

Найбільше серед галузей зросло Тимчасове розміщування й організація харчування (+35%) та Фінансова та страхова діяльність (+17,8%). Скоротилися найпомітніше обсяги виробництва у Сільському, лісовому та рибному господарстві (-10,6%) та Державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні (-4,7%).

Нагадуємо:

За розрахунками Міністерства економіки ВВП України за сім місяців 2021 року збільшився на 2,1% проти падіння на 6,1% у 2020 році.

За попередньою оцінкою Держстату реальний валовий внутрішній продукт України збільшився у ІІ кварталі на 5,4% відносно ІІ кварталу торік.

Економічна правда