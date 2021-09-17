"Працювати не буде" – РНБО про роботу російської MERE в Україні

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Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО відомо про роботу в Україні низки магазинів російської мережі MERE, але працювати надалі вона не буде.

Про це він заявив на брифінгу 17 вересня за підсумками засідання.

Раніше Данілов називав неправдивою інформацію про те, що магазини російської мережі продовжуть працювати в Україні. Водночас на запитання журналіста він відповів, що Раді відомо про роботу низки магазинів мережі.

"Можете бути впевненими – ця мережа в нашій країні працювати не буде, почекайте", – відповів він.

Данілов додав, що звертався до мера Миколаєва з цього приводу.

"Якщо вони кажуть, що не мають до цього відношення... Якщо хочеш мати відношення, знайдеш як це зробити", – заявив він.

Нагадуємо:

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про те, що в Україні працює мережа супермаркетів Mere, є фейком.

14 червня стало відомо, що до кінця місяця мережа Mere (проєкт власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор") планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві, який був закритий у 2020 році, також у планах - відкриття 40 магазинів по Україні до кінця року.

Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що мережа Mere не буде працювати в Україні. На полях форуму "Україна 30" він додав, що вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий.

За словами Данілова цьому повинна протистояти місцева влада Миколаєва, інакше до неї будуть застосовані "заходи". Водночас мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що не розуміє, яким чином місцева влада може заборонити імовірне відновлення роботи магазину Mere.

Мережа супермаркетів Mere, яка є проектом власників російської мережі "Світлофор", з червня працює в Україні та планує розширитися до 40 точок – раніше секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов казав, що вихід мережі на український ринок неможливий.

Економічна правда