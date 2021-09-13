Данілов про російську мережу Mere в Україні: Дали команду перевірити – нічого немає

фото: mere.in.ua

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про те, що в Україні працює мережа супермаркетів Mere, є фейком.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на питання користувача Twitter, чому запрацювала російська мережа супермаркетів Mere.

"Це один із фейків, який нам закинули, що нібито працює та мережа. Покажіть, де ця мережа є, де ця мережа існує... І оці ніки, які є, це одна із, скажімо так, складових гібридної війни, яка відбувається кожного дня, вона набирає оберти.

Коли РФ починає закидати якісь речі - покажіть мені цю мережу, де ця мережа є", - заявив Данілов.

За його словами, він розмовляв із мером Миколаєва.

"Я вже говорив меру Миколаєва, що, якщо хоча б один магазин відкриється, я подивлюся, що він буде робити. І там ще в одному місці, де нібито казали... Коли дали команду перевірити - нічого там немає", - підкреслив секретар РНБО.

Він додав, що РНБО "відстежує і перевіряє ці речі".

Нагадуємо:

14 червня стало відомо, що до кінця місяця мережа Mere (проєкт власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор") планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві, який був закритий у 2020 році, також у планах - відкриття 40 магазинів по Україні до кінця року.

Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що мережа Mere не буде працювати в Україні. На полях форуму "Україна 30" він додав, що вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий.

За словами Данілова цьому повинна протистояти місцева влада Миколаєва, інакше до неї будуть застосовані "заходи". Водночас мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що не розуміє, яким чином місцева влада може заборонити імовірне відновлення роботи магазину Mere.

Мережа супермаркетів Mere, яка є проектом власників російської мережі "Світлофор", з червня працює в Україні та планує розширитися до 40 точок – раніше секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов казав, що вихід мережі на український ринок неможливий.