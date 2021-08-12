Російська мережа супермаркетів перезапустилась в Україні, в РНБО це називали "неможливим"

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Мережа супермаркетів Mere, яка є проектом власників російської мережі "Світлофор", з червня працює в Україні та планує розширитися до 40 точок – раніше прессекретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов казав, що вихід мережі на український ринок неможливий.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на слова колишнього директора з розвитку Mere в Україні Артема Хоменка.

Наразі мережа працює у Миколаєві та Павлограді (Дніпропетровщина), проте планує відкривати нові супермаркети у Дніпропетровській та Київській областях. Загалом планується запустити 40 супермаркетів до кінця року.

Ексдиректор додав, що під час запуску в Україні мережа не стикалася з супротивом з боку української влади.

Мережа "Світлофор" належить російським бізнесменам Сергію та Андрію Шнайдерам. Вона позиціонує себе як дискаунтер та пропонує більш низькі ціни у порівнянні з конкурентами. Раніше, до 2020 року, Mere працювала у Миколаєві.

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14 червня стало відомо, що до кінця місяця мережа Mere (проєкт власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор") планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві, який був закритий у 2020 році, також у планах - відкриття 40 магазинів по Україні до кінця року.

Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що мережа Mere не буде працювати в Україні. На полях форуму "Україна 30" він додав, що вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий.

За словами Данілова цьому повинна протистояти місцева влада Миколаєва, інакше до неї будуть застосовані "заходи". Водночас мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що не розуміє, яким чином місцева влада може заборонити імовірне відновлення роботи магазину Mere.