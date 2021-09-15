Уряд ліквідував ДАБІ – замість неї буде нова будівельна інспекція

Ua.depositphotos.com

Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), замість ДАБІ почне роботу новий орган - Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).

Про це під час брифінгу за підсумками уряду повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Ще одне важливе питання, окрім бюджету, це - ліквідація ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції) та початок роботи нового органу - Державної інспекції архітектури та містобудування, скорочено - ДІАМ", - сказав Ченишов.

За його словами, протягом тривалого часу на діяльність ДАБІ надходили скарги.

"Це було роками, зазначалися факти корупції, численних порушень, навіть шантажу з боку цієї організації", - додав він.

За словами міністра, рішенням уряду ДАБІ припиняє свою діяльність, припиняє виконання своїх повноважень, і "з завтрашнього дня" нова організація - ДІАМ - починає свою роботу.

"Тобто відсьогодні ДАБІ вже не існує", - резюмував міністр.

У структурі персоналу ДІАМу, тобто нового органу, не буде жодного працівника колишньої ДАБІ, запевнив Чернишов.

Він додав, що ДІАМ не є заміною ДАБІ.

"Це повноцінний новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, і головне - з новими принципами роботи. Ми провели конкурсний відбір на посади ДІАМ, Цей відбір проводився за участі НАБУ, яке перевіряло бекграунд конкурсантів. У складі ДІАМу нема жодного працівника ДАБІ.

Для початку роботи органу було відібрано 200 фахівців", - розповів міністр.

За його словами, людський фактор в ДІАМ відсутній, на противагу ДАБІ - все переведено в "цифру".

Читайте детальніше про схеми в ДАБІ: Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?

Нагадуємо:

З 15 вересня Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) повністю припинить свою роботу, натомість новостворена Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) розпочне функціонувати на повну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

У червні було підписано тристоронній Меморандум між Мінрегіоном, ДІАМ та НАБУ щодо перевірки майбутніх співробітників Державної інспекції архітектури та містобудування на доброчесність.

За часів президентства Віктора Януковича сформувалася система, за якої забудовники платили хабарі посередникам за супровід об'єкта будівництва в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Економічна правда