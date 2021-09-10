ДАБІ остаточно ліквідують 15 вересня – Мінрегіон

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З 15 вересня Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) повністю припинить свою роботу, натомість новостворена Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) розпочне функціонувати на повну.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

До ДІАМ вже набрано 30% співробітників, розповів Чернишов.

"Ліквідація ДАБІ та запуск ДІАМ — один із найважливіших кроків у реформі містобудування. У рамках нової системи відсутні корупційні ризики. Вже діє Єдина державна електронна система у сфері будівництва, яка максимально мінімізує контакти між учасниками процесу", – додав Чернишов.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

У червні було підписано тристоронній Меморандум між Мінрегіоном, ДІАМ та НАБУ щодо перевірки майбутніх співробітників Державної інспекції архітектури та містобудування на доброчесність.

За часів президентства Віктора Януковича сформувалася система, за якої забудовники платили хабарі посередникам за супровід об'єкта будівництва в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Економічна правда