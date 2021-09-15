Справу Суркісів на 350 мільйонів доларів повернули в нижню судову інстанцію

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Велика Палата Верховного Суду 14 вересня проголосувала за повернення на розгляд Касаційного цивільного суду справи щодо оскарження Приватбанком і урядом рішення Печерського суду від 2017 року на користь компаній братів Суркісів на 350 млн дол.

Про це повідомив у Facebook суддя Верховного Суду Віталій Пророк.

"Велика Палата Верховного Суду проголосувала за повернення на розгляд Касаційного цивільного суду справи (14-88цс21) за касаційними скаргами Приватбанку та КМУ на ухвалу Печерського районного суду від 09.02.2017р. про забезпечення позову у справі №757/7499/17-ц за позовом низки LLP до Приватбанку та інших про зобов’язання виконувати умови договорів", - написав він.

"Боюся, що з такими підходами рішення ще довго не дістанеться свого довгожданого перегляду", - зазначив суддя та додав, що повного тексту рішення поки немає.

За його словами, суд розглядав справу у письмовому провадженні.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що Велика Палата Верховного Суду призначила на 14 вересня розгляд справи про оскарження Приватбанком рішення за позовом компаній родини Суркісів, яка вимагає 350 млн дол від банку.

У червні Велика Палата Верховного Суду мала провести перше засідання у справі пов’язаних з братами Суркісами компаній, які хочуть з стягнути з Приватбанку 350 млн доларів, проте через лікарняний судді справа не розглядалась – банк просить про можливість участі у судових засіданнях.

Справу, в межах якої брати Суркіси хочуть стягнути понад 350 млн доларів (10 млрд грн) з державного ПриватБанку передали до Великої Палати Верховного Суду, у відводі судді банку відмовили.

Приватбанк вимагав відводу судді Верховного Суду Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.

Верховний Суд 8 вересня 2020 року відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання Приватбанку, чим зупинив стягнення 350 млн доларів з Приватбанку на користь Суркісів (близько 10 млрд грн).

Брати Суркіси позиваються до ПриватБанку через низку офшорних компаній: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlinі Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Економічна правда