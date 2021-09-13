Справа на 350 млн доларів: Верховний суд призначив на 14 вересня розгляд позову Суркісів до Приватбанку
Велика Палата Верховного Суду призначила на 14 вересня розгляд справи про оскарження Приватбанком рішення за позовом компаній родини Суркісів, яка вимагає 350 млн дол від банку.
Про це повідомили в банку.
"14 вересня відбудеться чергове засідання Великої палати Верховного Суду по розгляду справи № 757/7499/17 про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних з братами Суркісами, на підставі якої іноземні компанії, пов’язані з сім'єю Суркісів, намагаються стягнути з банку майже $350 млн", - заявили у фінустанові.
При цьому, розгляд має відбутися в письмовому провадженні - без участі сторін.
У банку додали, що зверталися до суду з клопотанням про надання можливості представникам банку взяти участь у судовому засіданні.
Нагадуємо:
У червні Велика Палата Верховного Суду мала провести перше засідання у справі пов’язаних з братами Суркісами компаній, які хочуть з стягнути з Приватбанку 350 млн доларів, проте через лікарняний судді справа не розглядалась – банк просить про можливість участі у судових засіданнях.
Справу, в межах якої брати Суркіси хочуть стягнути понад 350 млн доларів (10 млрд грн) з державного ПриватБанку передали до Великої Палати Верховного Суду, у відводі судді банку відмовили.
Приватбанк вимагав відводу судді Верховного Суду Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.
Верховний Суд 8 вересня 2020 року відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання Приватбанку, чим зупинив стягнення 350 млн доларів з Приватбанку на користь Суркісів (близько 10 млрд грн).
Брати Суркіси позиваються до ПриватБанку через низку офшорних компаній: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlinі Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.
Економічна правда
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