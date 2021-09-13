Справа на 350 млн доларів: Верховний суд призначив на 14 вересня розгляд позову Суркісів до Приватбанку

фото: приватбанк

Велика Палата Верховного Суду призначила на 14 вересня розгляд справи про оскарження Приватбанком рішення за позовом компаній родини Суркісів, яка вимагає 350 млн дол від банку.

Про це повідомили в банку.

"14 вересня відбудеться чергове засідання Великої палати Верховного Суду по розгляду справи № 757/7499/17 про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних з братами Суркісами, на підставі якої іноземні компанії, пов’язані з сім'єю Суркісів, намагаються стягнути з банку майже $350 млн", - заявили у фінустанові.

При цьому, розгляд має відбутися в письмовому провадженні - без участі сторін.

У банку додали, що зверталися до суду з клопотанням про надання можливості представникам банку взяти участь у судовому засіданні.

Нагадуємо:

У червні Велика Палата Верховного Суду мала провести перше засідання у справі пов’язаних з братами Суркісами компаній, які хочуть з стягнути з Приватбанку 350 млн доларів, проте через лікарняний судді справа не розглядалась – банк просить про можливість участі у судових засіданнях.

Справу, в межах якої брати Суркіси хочуть стягнути понад 350 млн доларів (10 млрд грн) з державного ПриватБанку передали до Великої Палати Верховного Суду, у відводі судді банку відмовили.

Приватбанк вимагав відводу судді Верховного Суду Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.

Верховний Суд 8 вересня 2020 року відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання Приватбанку, чим зупинив стягнення 350 млн доларів з Приватбанку на користь Суркісів (близько 10 млрд грн).

Брати Суркіси позиваються до ПриватБанку через низку офшорних компаній: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlinі Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Економічна правда