Новини 14 вересня: проєкт держбюджету-2022, місія МВФ, транспорт в локдаун

Про держбюджет-2022. Проєкт державного бюджету України на 2022 рік містить, зокрема, скорочення дефіциту до 3,5%, а також зростання зарплат лікарів до 20 тисяч грн, придбання житла усім ветеранам АТО з черги, підвищення стипендій.

Про МВФ. Місія МВФ прибуде в Україну 18 вересня, скоріш за все, це буде онлайн-місія, заявили в уряді. У МВФ вирішили утриматися від коментарів.

Про транспорт. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що транспорт під час посилення карантинних заходів закривати не планують.

Про фонд соцстрахування. За підсумками серпня 2021 року перевищення потреби у видатках над фактичними доходами від частки ЄСВ, з якої складається бюджет Фонду соціального страхування, становило 2,3 млрд грн.

Про держбанки. Державні банки у другому кварталі 2021 року отримали прибуток у 10,8 млрд грн, що втричі перевищує результати першого кварталі, 86% цієї суми згенерував Приватбанк.

Ексклюзив ЕП

Як Viber "захопив" 97% смартфонів українців і хто заробляє мільярди на цьому. Інтерв'ю з топ-менеджером Viber

За рахунок чого платформі в Україні за 2020 рік вдалось наростити виручку на 40%, чому Viber не відкриває офіс в країні та як збирається протистояти WhatsApp і Facebook. ЕП поговорила про це з директором з розвитку бізнесу Атанасом Райковим.