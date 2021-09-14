Житло для ветеранів, зарплати лікарям, скорочення дефіциту. Основні показники держбюджету-2022

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Проєкт державного бюджету України на 2022 рік містить, зокрема, скорочення дефіциту до 3,5%, а також зростання зарплат лікарів до 20 тисяч грн, придбання житла усім ветеранам АТО з черги, підвищення стипендій.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час прес-конференції 14 вересня.

Макропоказники бюджету

Як і передбачено Бюджетною декларацією, дефіцит держбюджету планують скоротити з 5,5% цьогоріч до 3,5% у 2022 році – на рівні 188 млрд грн.

Переважно перекривати дефіцит планують завдяки внутрішній держпозиці (ОВДП), яка становить до 70% фінансування. Також залучатимуть зовнішні запозичення у формі ОЗДП та співпраці з міжнародними партнерами.

Шмигаль зауважив, що поступово уряд хоче збільшувати частку внутрішніх запозичень перед зовнішніми.

Доходи держбюджету становлять 1,277 трлн грн (+166 млрд грн проти показників 2021 року). Видатки, натомість, становитимуть 1,465 трлн грн (+103 млрд грн).

Також Шмигаль розповів, що витрати на сектор безпеки й оборони залишаться на рівні 5,95% від ВВП (торік становили 5,93%).

Номінальний ВВП очікується на рівні 5,368 трлн грн. "Затверджена бюджетна декларація, фактично йдемо в межах цієї декларації", – зазначив прем’єр.

Середньомісячна зарплата наступного року очікується у 15 258 грн, а наприкінці року у грудні вона може зрости й до 17,5 тис грн.

Шмигаль розповів також про закладене зростання експорту та імпорту, курс у макропоказниках закладений у діапазоні 28,6 – 28,7 грн за долар. Крім того, бюджет передбачає зменшення рівня безробіття до 8,5%.

Зарплати, стипендії та житло ветеранам АТО

Як розповів прем’єр, у бюджеті передбачено зростання зарплат лікарів згідно указу президента Володимира Зеленського. Так, "мінімалку" для лікарів заклали на рівні 20 тисяч грн, а середнього медперсоналу – на рівні 13,5 тисяч грн.

Середня зарплата лікарів відтак буде вище 22,5 тис грн, для середнього медперсоналу – понад 14,5 тис грн.

Прем’єр нагадав, що з грудня 2021 року мінімальна зарплата становитиме 6500 грн, а наступного року зростатиме згідно індексації.

Закладено фінансування 100% черги для ветеранів АТО на придбання житла у розмірі 5,5 млрд грн.

З 1 січня передбачено зростання мінімальної стипендії студентам вищих навчальних закладів до 2 тис грн (підвищеної – до 2 550 грн). Також це торкнеться студентів закладів середньої спеціальної освіти: з 480 грн її підвищать у 2,5 раза до 1250 грн.

Також 14 млрд грн закладено на розвиток інфраструктури та цифровізації. Шмигаль розповів і про початок підготовки всеукраїнського перепису населення протягом 2022 року, який проводитимуть з "використанням надсучасних технологій".

Економічна правда