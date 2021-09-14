Фонд соцстрахування заявляє, що він "у мінусі" на 2,3 мільярда

unsplash

За підсумками серпня 2021 року перевищення потреби у видатках над фактичними доходами від частки ЄСВ, з якої складається бюджет Фонду соціального страхування, становило 2,3 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Так, за підсумками серпня на рахунок Фонду надійшло 2,427 млрд грн частки ЄСВ.

Водночас потреба у видатках на допомоги і страхові виплати за цей же період склала 4,69 млрд гривень із врахуванням заборгованості з фінансування лікарняних, декретних і допомог на поховання, що накопичилась на початок місяця, додають в установі.

"Потреба у видатках перевищує доходи від частки ЄСВ упродовж усього 2021 року та корелює із зростанням сум допомог за лікарняними листками, виданими, у тому числі, в разі лікування від COVID-19.

Наприклад, за підсумками першого півріччя 2021 року витрати Фонду на допомогу по тимчасовій втраті працездатності порівняно з тим же періодом 2020 року збільшились на 3,4 млрд грн, або на 72%", - пояснюють у Фонді.

У відомстві додають, що з початку пандемії Фонд "отримав додаткове фінансове навантаження, пов'язане із оплатою самоізоляції контактних осіб, надання страхових виплат медичним працівникам, які інфікувались коронавірусом під час виконання професійних обов’язків, а також членам їх родин у разі смерті працівників закладів охорони здоров’я тощо".

"Однією з основних причин зростання потреби у видатках є пандемія COVID-19, а періоди піків захворюваності співпадають із збільшенням сум допомог за лікарняними листками, які передають до Фонду на оплату (із врахуванням, що заяви-розрахунки для фінансування допомог подаються після одужання)", - резюмували у Фонді.

Зазначається, що бюджет Фонду майже повністю складається з частки ЄСВ.

"Увесь обсяг сплаченого єдиного внеску розподіляється між ФССУ, Пенсійним фондом і Фондом соцстрахування на випадок безробіття відповідно до визначених урядом пропорцій. Так, до бюджету ФССУ надходить частка ЄСВ у розмірі 9,5727% від 100% обсягу єдиного внеску.

Ця частка надходить на рахунок Фонду по мірі сплати єдиного внеску страхувальниками та одразу направляється на фінансування матеріального забезпечення та страхових виплат. ФССУ не тримає коштів на рахунку та направляє їх на виплати допомог щодня, аби якомога пришвидшити отримання коштів застрахованими особами", - пояснили у Фонді.

Водночас у Фонді пояснили, що потреба у видатках Фонду перевищує обсяг надходжень через сукупність двох факторів: зростання потреби у видатках і зменшення надходжень.

Там додали, що падіння обсягів надходжень Фонду пов'язано "із системним зменшенням упродовж декількох років відсотку частки ЄСВ, яка направляється до бюджету ФССУ".

"Загалом її було зменшено майже на 5% – до 9,5727%. У грошовому еквіваленті це розрахунково дорівнює близько 16 млрд грн недоотриманих коштів", - додають у Фонді.

"Таке суттєве зменшення частки від ЄСВ, що направляється на здійснення ФССУ виплат, призвело до фактичної відсутності в бюджеті Фонду резерву коштів, які можна було направити на фінансування допомог у разі непередбачуваного росту потреби у видатках через пандемію", - наголошують в установі.

У Фонді також запевнили, що попри збільшення стандартних строків фінансування матеріального забезпечення, усі види допомог надаються Фондом у повному обсязі.

Економічна правда