Держбанки заробили 11 мільярдів у другому кварталі, з яких 86% – Приватбанк

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Державні банки у другому кварталі 2021 року отримали прибуток у 10,8 млрд грн, що втричі перевищує результати першого кварталі, 86% цієї суми згенерував Приватбанк.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У порівнянні з минулим роком держбанки скоротили прибуток за пів року на 13,5% внаслідок розриву показників за перший квартал.

Так, Приватбанк заробив у другому кварталі 9,2 млрд грн. За пів року він отримав 11,6 млрд грн, що на 17,2% менше, ніж торік.

Укргазбанк у другому кварталі отримав 482 млн грн. За пів року банк наростив прибуток й заробив 726 млн грн (+66,1% у річному вимірі).

Натомість Укрексімбанк після збитків торік за половину 2021 року заробив 1,1 млрд грн. З них у другому кварталі – 798 млн грн.

Найбільше прибутки скоротив Ощадбанк. За квітень-липень банк заробив 260 млн грн, а за пів року – 512 млн грн. Для порівняння, за першу половину 2020 року банк отримав 3,6 млрд грн.

Також продовжив зростати кредитний портфеля клієнтів банків державного сектору. Проти 1 квітня він збільшився на 9,8 млрд грн (+4,4%), з яких 5,4 млрд грн – збільшення обсягу кредитування юридичних осіб, 4,4 млрд грн – фізичних осіб.

Обсяг коштів фізосіб на рахунках банків державного сектору за другий квартал 2021 року збільшився на 2,4 млрд грн (+0,6%). Водночас юрособи та небанківські фінустанови скоротили скоротили обсяг коштів на 5,8 млрд грн (+1,8%).

Нагадуємо:

Державний Приватбанк знову очолив перелік банків за чистим прибутком з показником у 11,6 млрд грн за першу половину 2021 року, найбільш збитковим виявився Правекс Банк зі значенням у –91,4 млн грн.

Економічна правда