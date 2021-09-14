Україна очікує місію МВФ уже наступного тижня – Мінфін
Україна очікує місію Міжнародного валютного фонду уже наступного тижня.
Про це заявили представники Мінфіну під час зустрічі з віце-президентом Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде, передає прес-служба міністерства.
На зустрічі, зокрема, обговорили умови отримання "Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", співробітництво з Міжнародним валютним фондом, результати реалізації спільних проєктів, зелений перехід в Україні та основні напрями подальшої співпраці двох сторін.
"Ми цінуємо співпрацю зі Світовим банком. Вона дозволила Україні зберегти макрофінансову стабільність та профінансувати дефіцит бюджету у важкий рік. Також, що є надзвичайно важливим, цього року ми маємо достатньо коштів для придбання необхідної кількості вакцин", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Разом з тим сторони обговорили умови отримання "Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Попередньо Світовий банк планує винести питання Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення на засідання Ради директорів у грудні 2021 року", - додали у Мінфіні.
"Також українська сторона зазначила, що очікує місію МВФ вже наступного тижня" - додали у міністерстві.
Нагадаємо:
Раніше заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну через 10-12 днів.
Очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів, що за планом другий транш від Міжнародного валютного фонду має становити близько 700 млн доларів, але допускає й вищий обсяг.
Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що можливість отримання нових коштів від МВФ Україна порушить під час візиту місії фонду до Києва, який очікується цього місяця.
Економічна правда
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