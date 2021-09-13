Новини 13 вересня: збитки УЗ, газове ралі, тариф на електроенергію

Про збитки УЗ. За перше півріччя 2021 року "Укрзалізниця" прозвітувала про 1,4 мільярда гривень сукупних чистих збитків.

Про газове ралі. Ціни на газ на головному європейському хабі TTF зросли до 754 доларів за тисячу кубометрів 13 вересня, на українському ринку 10 вересня вона становила 22 тисячі гривень.

Про тариф на електроенергію. Віцепрезидентка Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде вважає, що Україні потрібно поступово підвищувати тариф на електроенергію населенню до рівня, що відображатиме витрати – подальше зниження тарифів ставить під загрозу фінансове оздоровлення сектора.

Про корпоративне управління. Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде заявила, що впровадження корпоративного управління в Україні відстає і в деяких питаннях відбувся відкат назад.

Про "Північний потік-2". Федеральне агентство з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur) підтвердило, що отримало усі необхідні документи для початку процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

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Е-гривня на підході. Як світ переходить на крипту та що зробила для цього Україна

Звичні способи розрахунку невдовзі доповнять офіційні цифрові валюти. Для чого центральні банки світу їх впроваджують?