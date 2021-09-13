Газове ралі: ціни у Європі перевищили 750 доларів за тисячу кубометрів

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Ціни на газ на головному європейському хабі TTF зросли до 754 доларів за тисячу кубометрів 13 вересня, на українському ринку 10 вересня вона становила 22 тисячі гривень.

Про це йдеться у даних біржі ICE, огляд Української енергетичної біржі.

Так, минулого тижня ціни на газ в Україні зростали й сягнули 22 тисячі грн за тисячу кубометрів у п’ятницю, 10 вересня.

Ціни європейських хабів теж мали тенденцію до зростання. Найнижчі котирування спостерігались на хабі CEEGEX/HUDEX, які на 10 вересня становили 50 євро/МВт-г. На інших хабах спотова ціна була вищою – до 56,72 євро/МВт-год на хабі TGE/POLPX.

Вже у понеділок жовтневі ф’ючерси на TTF котирувалися за ціною у 754,43 долара за тисячу кубометрів (+4,12%), або 60,3 євро за МВт-год.

Котирування на хабі TTF фото: yahoo finance

В УЕБ пояснюють, що наразі Європа не може розраховувати на видобуток, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну.

Крім того продовжує впливати виснаження російським Газпромом своїх європейських газосховищ, що посилює дефіцит газу на ринку. Водночас транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.

Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

Нагадуємо:

Ф’ючерси на газ на вересень продовжили встановлювати нові максимуми 6 вересня та сягнули 53,34 євро за МВт-год (679,02 дол за тисячу кубометрів), аналітики допускають зростання до 100 євро у разі потужних морозів.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

Економічна правда