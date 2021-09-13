Світовий банк: тариф на електроенергію для українців повинен поступово зрости

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Віцепрезидентка Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде вважає, що Україні потрібно поступово підвищувати тариф на електроенергію населенню до рівня, що відображатиме витрати – подальше зниження тарифів ставить під загрозу фінансове оздоровлення сектора.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Б’єрде зазначила, що Світовий банк підтримав розширення програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка є хорошим цільовим інструментом підтримки малозабезпечених громадян.

Та водночас нещодавнє рішення уряду знизити тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год на місяць, може поставити під загрозу фінансове оздоровлення сектора. Водночас воно дедалі більше послаблюється через пандемію COVID-19.

Також віцепрезидентка СБ зауважує, що ціна на електроенергію для житлового сектору традиційно субсидується за рахунок ціни для бізнесу. Так, попри підвищення тарифів на електроенергію у 2015 та 2017 роках, перехресне субсидування досі не було припинено.

"Останнє рішення по тарифам для населення може призвести до збільшення перехресних субсидій, що потенційно негативно вплине на міжнародну конкурентоспроможність енергоємних галузей України", – заявила вона.

За її словами, це вплине і на те, що залучити інвестиції в енергосектор буде складніше. А також "у зв‘язку з продовженням субсидування, кошти державного бюджету і надалі вимиватимуться", – резюмувала вона.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки, яким доручив Кабінету Міністрів визначити план поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію з урахуванням соціального захисту споживачів.

Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк в інтерв’ю ЕП розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості. Тоді очікувалось, що відповідне рішення мало бути незабаром ухвалене.

Проте згодом Кабмін ухвалив нову модель ПСО, згідно якої тариф на електроенергію для населення знизили до 1,44 грн/кВт-год з 1 жовтня до 30 квітня 2022 року. Він діятиме за умови споживання обсягом до 250 кВт за місяць, для споживання понад цей обсяг тариф залишається 1,68 грн/кВт-год.

Економічна правда