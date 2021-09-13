"Укрзалізниця" отримала 1,4 мільярда збитків за півроку

unsplash/@synkevych

За перше півріччя 2021 року "Укрзалізниця" прозвітувала про 1,4 мільярда гривень сукупних чистих збитків.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану підприємства, повідомляє Марлін.

Станом на липень 2021 року підприємство має 39,1 млрд грн кредитів перед банками.

"Збиткову діяльність "Укрзалізниці" спричинено зменшенням обсягів перевезень та перевищенням темпів зростання собівартості над темпами росту чистого доходу", – констатують представники транспортного монополіста.

Зокрема, йдеться про невиконання 6% планових вантажних перевезень та 11,3% пасажирських перевезень. Серед негативних факторів в "Укрзалізниці" також виділяють:

зменшення транзитних перевезень залізної та марганцевої руди через Україну; зменшення експорту зерна на фоні зменшення цьогорічного врожаю та зменшення попиту на українську зернову продукцію на початку року, враховуючи активізацію пропозиції з РФ.

При цьому у порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи від вантажних перевезень збільшились на 564,9 млн грн або 1,8%, а від пасажирських перевезень – на 511,4 млн грн (26,7%).

Нещодавно Тимчасова слідча комісія ВРУ для перевірки стану Укрзалізниці представила звіт. У документі йдеться про втрату третини ресурсів компанії та неефективну роботу керівництва. Раніше РНБО ініціювала введення тимчасового керівництво на залізниці через загрозу банкрутства.

8 вересня Кабінет міністрів схвалив створення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування "Укрзалізниці". До нього увійшли представники низки міністерств та бізнес-асоціацій.

З серпня обов’язки голови правління АТ "Укрзалізниця" виконує Олександр Камишин.

Нагадаємо, що 2020 рік Укрзалізниця закінчила із збитками в 11,4 млрд грн.

Економічна правда