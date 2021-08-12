В банк "Земельний капітал" ввели тимчасову адміністрацію

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Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення з ринку банку "Земельний капітал" шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що тимчасова адміністрація запроваджується строком на 1 місяць з 12 серпня по 11 вересня 2021 року (включно).

Уповноваженою особою ФГВФО з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора банку строком на один місяць з 12 серпня 2021 року по 11 вересня 2021 року (включно) призначили провідного економіста відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу банків Сергія Калугіна.

Про час та порядок виплат вкладникам банку повідомлять додатково на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та у відділеннях банку.

Нагадаємо:

Правління НБУ ухвалило рішення віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних - у зв’язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством строк своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

Як зазначається на сайті банку, станом на 1 січня 2021 року, власником істотної участі у розмірі 94,42% акцій банку був Віктор Тополов.

АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" був на другому місці серед 10 збиткових банків за підсумками першого півріччя 2021 року - (–53 млн грн).

Економічна правда