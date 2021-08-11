НБУ відніс банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних

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Правління НБУ ухвалило рішення віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних - у зв’язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством строк своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що 1 липня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення "Земельного капіталу" до категорії проблемних у зв’язку з порушенням ним нормативів ліквідності.

"З моменту віднесення банку до категорії проблемних фінансовий стан та показники банку погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня, що призвело до виникнення невиконаних платежів клієнтів.

Згідно зі статтею 58 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" власники істотної участі в банку повинні вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку. Однак єдиний власник АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" не надав фінансової підтримки банку", - пояснили в НБУ.

Банк "Земельний капітал" віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління НБУ від 11 серпня 2021 року.

У регуляторі пояснили, що частка фінустанови становила 0,04 % від чистих активів платоспроможних банків.

"Віднесення банку до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який на сьогодні є стійким", - додали в НБУ.

Вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис грн, отримають свої кошти у повному обсязі - це близько 70% вкладників банку.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО.

Загалом же можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2021 року становить 435,8 млн грн (92% від загальної суми вкладів фізосіб).

Нагадаємо:

Як зазначається на сайті банку, станом на 1 січня 2021 року, власником істотної участі у розмірі 94,42% акцій банку був Віктор Тополов.

АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" був на другому місці серед 10 збиткових банків за підсумками першого півріччя 2021 року - (–53 млн грн).

Економічна правда