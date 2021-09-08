Фонд гарантування почав виплату коштів вкладникам банку "Земельний капітал"

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Фонд гарантування вкладів фізосіб з 8 вересня починає здійснювати виплати коштів вкладникам визнаного неплатоспроможним банку "Земелньий капітал".

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що виплати будуть здійснюватись за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 11 серпня 2021 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

"Відшкодування коштів вкладникам здійснюються через відділення банків-агентів Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду", - пояснили у відомстві.

Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Відшкодування коштів вкладникам здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Нагадаємо:

Правління НБУ ухвалило рішення віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних - у зв’язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством строк своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

Як зазначається на сайті банку, станом на 1 січня 2021 року, власником істотної участі у розмірі 94,42% акцій банку був Віктор Тополов.

АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" був на другому місці серед 10 збиткових банків за підсумками першого півріччя 2021 року - (–53 млн грн).

Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення з ринку банку "Земельний капітал" шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації.

Економічна правда